شكرا لقرائتكم خبر عن خروج كلوب ومورينيو من جائزة الأفضل في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب بالمسابقة عن شهر يناير الماضي. وفقا للحساب الرسمي للبريميرليج، على "تويتر"، فإن المرشحين للجائزة، هم:مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق الأرسنال، وبيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، ديفيد مويس، مدرب وست هام، جراهام بوتر، مدرب برايتون. ولم تشهد القائمة تواجد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، أو يورجن كلوب، مدرب ليفربول، وكذلك جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام.