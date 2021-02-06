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خروج كلوب ومورينيو من جائزة الأفضل في البريميرليج

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الممتاز، المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب بالمسابقة عن شهر يناير الماضي. وفقا للحساب الرسمي للبريميرليج، على "تويتر"، فإن المرشحين للجائزة، هم:مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق الأرسنال، وبيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، ديفيد مويس، مدرب وست هام، جراهام بوتر، مدرب برايتون. ولم تشهد القائمة تواجد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، أو يورجن كلوب، مدرب ، وكذلك جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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