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موعد لقاء ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليج

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في محاولة أخيرة للمنافسة على لقب البريميرليج، يتلقى فريق ليفربول المتعثر كثيرا في المسابقة، غريمه التقليدي مانشستر سيتي، غدا الأحد، عند تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر، على أرض ملعب «أنفليد»، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر البريميرليج.

مباراة الأحد ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة بالنسبة لأصحاب الأرض، في محاولة الإبقاء على آمالهم في المنافسة والحفاظ على لقب الدوري، بعد سلسلة من تذبذب وتراجع الأداء والنتائج.

أبناء المدرب يورجن كلوب، يدخلون المباراة بعد هزيمة غير متوقعة من برايتون بهدف دون رد، ليتجمد رصيد عندهم النقطة 40 في المركز الرابع، وبفارق نقطتين فقط عن الخروج من المربع الذهبي.

على الجانب الآخر، قطار مانشستر سيتي يريد المضي قدمًا نحو تحقيق اللقب، ومواصلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، والتربع على صدارة ترتيب البريميرليج والاقتراب أكثر من لقب الدوري.

مانشستر سيتي يتصدر ترتيب البريميرليج برصيد 47 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، مع أفضلية مباراة مؤجلة بالنسبة لسيتي أمام إيفرتون. تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة مباريات ، وبطبيعة الحال ستنقل القمة الكروية المنتظرة بين الفريقين على شاشاتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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