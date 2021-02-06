شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في محاولة أخيرة للمنافسة على لقب البريميرليج، يتلقى فريق ليفربول المتعثر كثيرا في المسابقة، غريمه التقليدي مانشستر سيتي، غدا الأحد، عند تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر، على أرض ملعب «أنفليد»، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر البريميرليج.

مباراة الأحد ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة بالنسبة لأصحاب الأرض، في محاولة الإبقاء على آمالهم في المنافسة والحفاظ على لقب الدوري، بعد سلسلة من تذبذب وتراجع الأداء والنتائج.

أبناء المدرب يورجن كلوب، يدخلون المباراة بعد هزيمة غير متوقعة من برايتون بهدف دون رد، ليتجمد رصيد عندهم النقطة 40 في المركز الرابع، وبفارق نقطتين فقط عن الخروج من المربع الذهبي.

على الجانب الآخر، قطار مانشستر سيتي يريد المضي قدمًا نحو تحقيق اللقب، ومواصلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، والتربع على صدارة ترتيب البريميرليج والاقتراب أكثر من لقب الدوري.

مانشستر سيتي يتصدر ترتيب البريميرليج برصيد 47 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، مع أفضلية مباراة مؤجلة بالنسبة لسيتي أمام إيفرتون. تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي، وبطبيعة الحال ستنقل القمة الكروية المنتظرة بين الفريقين على شاشاتها.