شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: احتفال الخطيب والبعثة في قطر بعيد ميلاد محمد شريف لفتة رائعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال نجم الزمالك ومنتخب مصر والأهلي السابق إن النادي الاهلي منظومة جيدة وأي فرد جديد يدخل الأهلي سريعا يتأقلم مع النظام. وأكد عبدالعال في تصريحات تليفزيونية مع مهيب عبدالهادي أن احتفال محمود الخطيب رئيس النادي والبعثة بقطربعيد ميلاد محمد شريف لفتة رائعة. وقال عبدالعال: الخطب أعطى شريف ظرف ممكن يكون فيه ساعه كهدية لعيد ميلاده. الوضع في مصر

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