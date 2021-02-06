شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج الحربى يبحث عن استكمال الانتفاضة أمام أسوان على ستاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج الإنتاج الحربى نظيره أسوان في تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل تماسيح النيل مع سيراميكا بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 24 هدفاً وما زال لديه لقاء مؤجل ، فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 2 وتعادل في أربعة لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 10 اهداف وما زال لديه لقاء مؤجل.

وطالب حمادة صدقى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لتعديل مسار الفريق بجدول الدوري ، في المقابل طالب علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لاعبيه بالسعى لحصد النقاط الثلاث الأولى مع الفريق منذ توليه المسئولية لإنهاء دوامة التعادلات التي تطارد زهرة الجنوب بالفترة الأخيرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام أسوان مكونا من :"أحمد يحيى -أحمد علي، محمد بازوكا، محمد الشبيني، محمد تاحا -هشام محمد، مصطفى الجمل، عبدالرحمن شيكا-علاء سلامة، باسم مرسي، محمد فييرا".

ومن المتوقع أن يخوض أسوان لقاء الإنتاج الحربى بتشكيل يضم: "خالد وليد، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو حلوانى، أحمد أيمن، جون افرى، هيثم الفيل، أحمد سعيد اوكا، أحمد صغيرى، هانى رشدى".