شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع سيناريوهات إبطال مفعول أسلحة بايرن ميونيخ قبل موقعة 8 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،السبت، مرانه الأساسي استعداداً لمباراة بايرن يونيخ الألماني المُرتقبة المُقرر لها الثامنة من مساء غد ، الأثنين، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي مونديال الأندية، ويكثف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خلال الأيام الحالية من جلساته ومحاضراته مع لاعبي الفريق من أجل شرح بعض الأمور الهامة المتعلقة بمباراة البايرن التاريخية والتى يأمل خلالها بطل مصر وأفريقيا في تقديم عرض قوي أمام عملاق أوربا الذي يُعد أفضل فريق يُقدم مستوى ثابت خلال الموسمين الأخيرين تقريباً.

ويتطلع موسيماني ومعاونيه لوضع خطة لإيقاف مفاتيح لعب بطل أوربا وما أكثر وأبرزهم مولر وليفاندوفسكي وسيرج جنابري وكيميتش وكومان وغيرهم من نجوم الفريق الألماني الذي يُقدم كرة جماعية وهجومية ولديه لياقة بدنية قد لا تتواجد في أي فريق أخر في العالم على الأقل خلال الفترة الماضية لذا يأمل موسيماني خلال تدريبات الفريق الأخيرة ومن خلال جلساته مع لاعبي الفريق بشأن إيجاد أفضل طريقة لغلق مفاتيح لعب ألمانيا والخروج بأقل الخسائر من هذه المواجهة التاريخية.

على صعيد متصل ، يعالج المدير الفني الأخطاء التى ظهرت في أداء لاعبي الفريق أمام الدحيل والت كان أبرزها في الشوط الثاني بعدما تراجع أداء الأهلي بشكل واضح أمام بطل قطر الأمر الذي منح الفرصة لصاحب الأرض لأن يتوغل ويهاجم الأهلي لولا تألق محمد الشناوي الذي أنقذ مرماه من عدة أهداف مُحققة ،ويتحدث موسيماني مع لاعبيه بشأن علاج هذه الأخطاء وأبرزها التمركز الدفاعي بجانب تراجع مستوى بعض اللاعبين وفي مقدمتهم محمد هاني الذي كان أسوأ لاعب في الفريق خلال مبارة الدحيل رغم أنه قدم مبارايات جيدة في الفترة الماضية.