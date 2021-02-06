شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يدرس الدفع "بالصفقة الجديدة "أساسيًا أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الأرجنتينى أروابارينا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الاعتماد على الأوروجويانى دييجو رولان بشكل أساسى فى قيادة هجوم الفريق خلال مواجهة طلائع الجيش المقرر لها في الخامسة من مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

ويرغب أروابارينا فى منح الثقة للوافد الجديد، خاصة وإنه شارك فى مواجهة إنبى الأخيرة، كبديل من الشوط الثانى ونجح فى تسجيل هدف، فى اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق البترولى بنتيجة 3 / 2، وظهر رولان بمستوى مميز مما دفع المدير الفنى للتفكير فى الدفع به اساسيًا أمام الطلائع.

وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش المقرر لها في الخامسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامي - أسامة جلال - محمود عبد القادر

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دييجو رولان - دودو الجباس - محمود وادي - جون أنطوي

وشهدت القائمة استبعاد كلاً من رمضان صبحى وايريك تراوري وأحمد توفيق وأحمد الشناوى، فضلاً عن استمرار استبعاد المهدى سليمان، وعلى جبر بسبب معاناته من الإجهاد، وعبد الله بكرى للإيقاف، وأحمد الشيخ، وعبد الله السعيد وأحمد فتحى للإصابة، مع عودة الغانى جون أنطوى.

ويمتلك دييجو رولان صاحب الـ 27 عاما مسيرة قوية للغاية، حيث سبق له اللعب في أندية ديبورتيفو لاكورونيا، وألافيس وليجانيس، ومالجا في إسبانيا، ونادي بوردو في الدوري الفرنسي.

ويمتلك النجم الأورجوياني أرقاما هائلة كأحد الهدافين المتميزين، حيث لعب 121 مباراة في الدوري الفرنسي مع بوردو، ساهم في 45 هدفا، سجل 33 وصنع 12 هدفا آخرين. كما خاض المهاجم 41 مباراة في الدوري الإسباني سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفا واحدا، فيما لعب 18 مباراة في الدوري المكسيكي سجل خلالهم 7 أهداف.

ودييجو رولان مهاجم دولي في صفوف منتخب أوروجواي، ويكمل النجم الدولي المثلث الهجومي لمنتخب أوروجواي بجانب الثنائي لويس سواريز وإدينسون كافاني، حيث خاض 25 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين.