شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: بواليا مش ميسي ومظلوم فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أن أداء ونتيجة الأهلي أمام الدحيل مساء الخميس في المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية كان متواضعا للغاية، رغم التأهل لملاقاة البايرن في نصف النهائي.

وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية: "الإعلام ضخّم من قيمة فريق الدحيل، لكنه ظهر بلا أنياب في المباراة، وكل نجوم الفريق القطري التي أثيرت حولهم هالة إعلامية لم يكن لهم وجود، رغم أن أداء الأهلي لم يكن فى المستوى المطلوب".

وتابع نجم الأهلي السابق: "كهربا كان يستحق المشاركة منذ بداية المباراة ومن حق اللاعب أن يغضب لأنه تاريخ يدون في سجلات اللاعب، ولم أفهم سبب تحفظ موسيماني الدفاعي، وتغييراته السيئة في الشوط الثاني".

وأكمل عبد العال: "موسيماني أعطى فريق الدحيل أكبر من حجمه، وخروج بواليا خطأ غريب، أرى أن المهاجم الكونغولي مظلوم في الأهلي، ولا يجب أن ينتظر جمهور الأهلي من بواليا القيام بما يقوم به ميسي".

وكشف عبد العال أن الثلاثي أيمن أشرف وبدر بانون وأفشة أفضل العناصر التي ظهرت في الأهلي أمام الدحيل، موضحا أن موسيماني ما زال عاجزا عن إيجاد الطريقة المثالية للتعامل مع نجوم الأهلي نفسيًا.

وتأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية ليضرب موعدًا لمباراة من العيار الثقيل ضد بايرن ميونخ الألماني، بعدما حقق المارد الأحمر فوزاً هاماً وثميناً على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية، وجاء فوز النادي الأهلي بهدف سجله حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30 .

وبذلك يلتقى الأهلي مع بايرن ميونخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة، وهي المواجهة الثالثة في تاريخ الفريقين، وسيواجه العملاق بايرن ميونخ الفريق الأقوى فى العالم خلال الوقت الحالي، وصاحب الثلاثية التاريخية بأوروبا، وذلك في الدور نصف النهائي.