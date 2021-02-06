شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الدورى منحصر بين الأهلي والزمالك والمال وحده لا يكفى بيراميدز لصناعة بطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد حسن، عميد لاعبي العالم قائد منتخب مصر الأسبق، أن المنافسة على الدوري المصري أمامها الكثير لتتضح الرؤية بشأنها، ولكن المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك على التتويج باللقب.

قال الصقر، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "أفضّل العمل فى التدريب عن خوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة، وقضيت أفضل سنوات حياتى الكروية في الأهلي، وفخور بالفترة التي قضيتها في القلعة الحمراء"، مضيفا: "محمود الجوهري أفضل مدرب تدربت معه".

وتابع الصقر: "تجربة بيراميدز أثبتت أن المال وحده لا يكفي لصناعة بطل، وهناك عوامل أخرى تساهم في صناعة بطل وتحقيق البطولات".

وشدد أحمد حسن: "حسام حسن ومحمد أبو تريكة ومحمد بركات وعبد الظاهر السقا أفضل من زاملتهم في الملاعب، وبطولة 98 الأغلى في مسيرتي مع المنتخب المصري، وهدفى فى القطن الكاميروني أغلى هدف في مشواري الكروي". أضاف: "حلمت باللعب فى الدوري الإنجليزي ولكن الحلم لم يتحقق".