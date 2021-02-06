شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعسكر بالقاهرة قبل مواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد معسكر مغلق لمدة 24 ساعة بأحد فنادق القاهرة قبل مواجهة وادى دجلة في بطولة الدورى المصرى و المقرر لها غدا عقب ظهور سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبى الفريق .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الأحد والتى يستضيفها ملعب السلام.

حصل لاعبو فريق غزل المحلة والجهاز الفني بقيادة خالد عيد على مكافأة الفوز على الزمالك أمس في بطولة الدورى المصرى الممتاز، واستلام الشيكات الخاصة بأقساط عقود اللاعبين لصرفها خلال الأيام المقبلة، تحفيزا من قبل المسئولين للاستمرار في النتائج الإيجابية.

وخسر فريق الزمالك من نظيره غزل المحلة بنتيجة 2 / 1 في المباراة التى أقيمت على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الاخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.