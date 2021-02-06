شكرا لقرائتكم خبر عن هادي خشبة: موسيماني اعتمد على صلاح محسن ومروان محسن أمام الدحيل لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هادي خشبة، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، إن قرار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالاعتماد على والتر بواليا، في التشكيل الأساسي أمام الدحيل، قرار سليم نظرًا لخطورة اللاعب.

وأكد هادي خشبة في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «والتر بواليا ساهم في هدف حسين الشحات في الدحيل دوره مؤثر للغاية خلال المباريات رغم عدم التهديف وهي مزاحمة المدافعين وإشغالهم بتحركاته».

وعن الاعتماد على صلاح محسن ومروان محسن وعدم الدفع بمحمد شريف وكهربا، شدد: «تغييرات موسيماني كانت للمعدل البدني للثنائي صلاح محسن ومروان محسن وليس بسبب قدراتهم الهجومية، فموسيماني كان يحتاج مروان وصلاح وأكرم من أجل كفائتهم الهجومية».