شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد : لا يمكن مقارنة نوير بالشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض نادر السيد، حارس مرمى المنتخب وناديى الأهلى والزمالك الأسبق، مقارنة محمد الشناوي حارس الأهلي بالألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، وذلك ردا على تفضيل طارق سليمان مدرب الحراس للشناوي على نوير.

وقال السيد في تصريحات تليفزيونية: "نوير حارس عملاق وموهبة عظيمة، لكن مقارنته بالشناوي ظالمة، خاصة أن مستوى المنافسة التى يلعب فيها كل حارس مختلفة عن الآخر، ولا يمكن مقارنة الدوري المصري بالدوري الألماني".

وتابع حارس مصر الأسبق: "الشناوي موهبة مميزة فى حراسة المرمى ويقدم مستويات كبيرة لكن من الصعب مقارنته بنوير".

وعن أزمة أشيمبونج مع الزمالك قال السيد وكيل اللاعب الغانى: "أشيمبونج دائم الهروب من اتفاقاته وتعهداته، وكان عليه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات لولا تدخل البعض لحل هذه الأزمة".

وأكمل نادر السيد: "أشيمبونج فى البداية تنازل للزمالك عن مستحقاته، ثم عاد فى كلامه وكلف محاميه بالمطالبة بتلك المستحقات فى الاتحاد الدولى، لكن الاتحاد الدولي حكم لصالح الزمالك، فقرر المحامي تحويل الأمر للمحكمة الرياضية، وفى الجلسة الأولى لم يحضر مسئولو الزمالك مما أدى لفرض غرامة عليهم، وبسبب التقاعس تراكمت الغرامات حتى وصلت لمليون و100 ألف دولار، وهي قيمة غرامات وليست مستحقات اللاعب كما يقول البعض".

وقال نادر السيد: "موقفى سليم 100% وهذا ما اقره اتحاد الكرة المصرى، والزمالك مظلوم فى تلك القضية، وغير مسموح بالمرة اتهامى أو اتهام أى شخص بالزمالك خاصة وإن جميعهم مستشارين وعلى أعلى مستوى من الخلق".

وختم السيد: "لولا تكاسل البعض من مسئولي نادي الزمالك في متابعة القضية لما حصل اللاعب على أي مستحقات، وأعتقد أن الأزمة ستنتهى حال سداد الزمالك لمستحقات تتراوح بين 200 و400 ألف دولار".