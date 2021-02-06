شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة الإصابات تضرب فريق بيراميدز.. 10 حالات غياب "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض فريق الكرة الأول بنادى بيراميز لكم هائل من الإصابات فى الفترة الأخيرة، الأمر الذى أدى لهبوط نسبى فى مستوى الفريق، مع تحقيق بعض النتائج السيئة، ليصبح بيراميدز فى المركز السادس برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، وضربت الإصابات صفوف بيراميدز، خاصة فى العديد من العناصر الأساسية، والتى جاءت كالتالى:

1- محمد حمدي أصيب فى الرباط الداخلي وغضروف الركبة.. يعود اللاعب خلال أسبوع.

2- عبد الله السعيد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الأمامية.. يعود بعد 10 أيام .

3- أحمد الشيخ أصيب فى غضروف داخلي ووتر ردفي ويحتاج فترة تأهيل لمدة أسبوع.

4- أحمد فتحي تعرض للإصابة بمزق في الخلفية ويحتاج فترة تأهيل 10 أيام.

5- أحمد حمودي أصيب بقطع في وتر أكيلس ويغيب فترة طويلة.

6- رمضان صبحي إصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، ويخضع للعلاج الطبيعى وتأهيل ويعود خلال أسبوع.

7- أحمد توفيق إصابة فى العضلة الخلفية ويعود للتدريبات عقب لقاء الطلائع.

8- علي جبر أصيب بإجهاد ويعود عقب لقاء طلائع الجيش.

9- إيريك تراوري ظهرت عليه أعراض البرد وتم استبعاده من اللقاء وإجراء مسحة لحين التأكد.

ويستعد بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الخامسة من مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.