شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 6 / 2/ 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 6 / 2 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة البنك الاهلى مع الجونة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الإنتاج الحربى وأسوان على ستاد الاهلى والسلام ومباراة بيراميدز وطلائع الجيش على ستاد الدفاع الجوى ومباراة المقاولون العرب والمصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إفتتاحية الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز في نسختها رقم 62 .

موعد مباراة البنك الاهلى والجونة

تقام مباراة البنك الاهلى والجونة في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها البنك الاهلى بعد التعادل السلبى مع المصرى البورسعيدى بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الجونة من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى واحدة وتعادل فى ستة مباريات وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا، فيما يحتل الجونة المركز الثالث برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

موعد مباراة الإنتاج الحربى وأسوان

تقام مباراة الإنتاج الحربى وأسوان في تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد الأهلى والسلام في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل تماسيح النيل مع سيراميكا بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 24 هدفاً وما زال لديه لقاء مؤجل ، فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 2 وتعادل في أربعة لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 10 اهداف وما زال لديه لقاء مؤجل.

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

تقام مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد الدفاع الجوى في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة بين الفريقين في مواجهة يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الطلائع مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 3 وتعادل في 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكهم 12 هدف، فيما يحتل الطلائع المركز الـ 11 برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 15 هدف.

موعد مباراة المقاولون العرب والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة المقاولون العرب والمصرى البورسعيدى في السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع الطلائع بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل المصرى مع البنك الاهلى سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدف وتلقت شباكه 16 هدفا فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 4 وتعادل في 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.