شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد يرد على أشيمبونج بالمستندات: رفضنا حبسه 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد نادر السيد، نجم الزمالك الأسبق، وكيل الغانى بنيامين أشيمبونج لاعب الفريق الأبيض السابق، على الاتهامات التى وجهت له من قبل اللاعب ومحاميه الهولندى روي، بعدما أكدا أن نادر ليس وكيل اللاعب ولم يتم تفوضيه لتوقيع مصالحة مع الزمالك بشأن المبالغ المالية المستحقة للاعب.

وقال نادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "من البداية اللاعب لم يكن صادقًا، فمنذ أن وقعت معه عقد وكالة فى 26/ 10/ 2016 أخبرنى أنه لاعب حر وغير مرتبط بأى نادٍ آخر، حينها قمت بتسويقه وانتقل لصفوف نادى الداخلية، ولكن فوجئنا بتوقيعه لنادى السرحان الأردنى، وتواصلت مع مسئولين بالنادى حينها وسددت 17 ألف دولار مقابل الحصول على الاستغناء وتم خصمها من مستحقاته بالداخلية".

وأضاف نادر: "أشيمبونج سبق أيضًا وحصل على أموال من وكيل اللاعبين وائل الخربتاوى، ولم يسدده مما دفع الخربتاوى لمقاضاة اللاعب وحصل على حكم بحبسه 3 سنوات، إلا إننا تدخلنا لمنع حبسه".

وتابع نادر السيد حديثه: "اللاعب انتقل للزمالك بعد ذلك ثم خرج إعارة لبتروجت 6 أشهر ثم عاد للزمالك وطلب بعدها الرحيل، وكان مطالبا بسداد نسبتى، إلا إنه سافر إلى قطر بتاريخ 25/ 7/ 2018 ولم يفعل، ولم أتمكن من المطالبة بحقوقى لإنه خارج البلاد، ورفضت مقاضاته دوليًا".

وأردف: "بعدها عاد اللاعب وطلب منى عودة العمل بيننا من جديد وكان شرطى انهاء كافة الأزمات والحصول على حقوقى، وتم توقيع تفويض جديد بتاريخ 28/ 12/ 2020 وهو يمنحنى الحق قى التفاوض بأى شىء يخص اللاعب، وتحدث واتفقنا على انهاء الأزمة مع الزمالك، لكن كالعادة رجع اللاعب فى كلامه".

واستطرد نادر السيد: "أشيمبونج فى البداية تنازل للزمالك عن مستحقاته، ثم عاد فى كلامه وكلف محاميه بالمطالبة بتلك المستحقات فى الاتحاد الدولى، لكن الاتحاد الدولى حكم لصالح الزمالك، فقرر المحامى تحويل الأمر للمحكمة الرياضية، وفى الجلسة الأولى لم يحضر مسئولو الزمالك مما أدى لفرض غرامة عليهم، وبسبب التقاعس تراكمت الغرامات حتى وصلت لمليون و100 ألف دولار، وهى قيمة غرامات وليست مستحقات اللاعب كما يقول البعض".

وقال نادر السيد: "موقفى سليم 100% وهذا ما اقره اتحاد الكرة المصرى، والزمالك مظلوم فى تلك القضية، وغير مسموح بالمرة اتهامى أو اتهام أى شخص بالزمالك خاصة وإن جميعهم مستشارين وعلى أعلى مستوى من الخلق".



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مستندات الزمالك واشيمبونج