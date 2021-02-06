شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دجلة يستعين بالزمالك لدراسة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب التشيلي ماريو سالاس، المدير الفني لوادى دجلة، من مسئولى فريقه الاستعانة بمشاهدة مباراة الزمالك وغزل المحلة للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق الملقب بقلعة الفلاحين قبل المواجهة التى تجمعه معهم والمقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري.

ويضع مسئولو وادى دجلة الآمال على المدير الفني الجديد للنجاة بالفريق من موقفه المتأزم بجدول ترتيب الدوري المصري، خصوصا أنه يحتل المركز الأخير برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات لم يحقق الفوز إلا فى لقاء وحيد وخسر 5 مباريات بينما تعادل في أربعة.

وأعلن نادى وادى دجلة تولى التشيلي ماريو سالاس قيادة الفريق فنيا، أملا فى إنقاذ الغزلان من سلسلة النتائج السلبية التى تعرضوا لها فى الفترة الأخيرة، وكان آخرها التعادل السلبي أمام أسوان ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.

وتحدث محمد عبد الواحد المدرب العام لوادي دجلة عن كواليس تعيين المدرب التشيلي ماريو سالاس لقيادة الفريق خلفا لنيكوديموس بابا فاسيليو، بعد تراجع نتائج الغزلان فى الدوري، وقال عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: عندما ساءت النتائج بحث ماجد سامي عن المدرب المناسب بعدما عرض عليه أكثر من سيرة ذاتية، ووجد أن هذا المدرب هو الأنسب نظراً لإنجازاته مع الفرق التى دربها، وطريقة لعبه مناسبة لوادي دجلة، وأود أن أشكر بابا فاسيليو على الفترة الماضية وكان له الدور الأكبر فى بقاء الفريق بالدوري الممتاز.