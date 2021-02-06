شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر لاعب البنك الأهلي يضع قدمه فى الجبس لمدة 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب أحمد ياسر لاعب فريق البنك الاهلى عن مواجهة فريقه أمام الجونة بسبب الإصابة بجزع في أوتار الأنكل، والتي على إثرها وضع قدمه في الجبس لمدة 10 أيام قبل خوض برنامج تأهيلى للعودة للتدريبات الجماعية والمشاركة في مباريات بطولة الدورى المصرى.

وخرج كريم بامبو وأحمد ياسر والبوركينى محمد كوفى ومحمد أبو المجد "بوشا" من قائمة فريق البنك الأهلى التي سوف تواجه الجونة اليوم السبت في بطولة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإصابة.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية للاعبى فريق البنك الأهلى والجهاز الفني سلبية ضمن الإجراءات الطبية المتبعة من قبل اتحاد الكرة المصري لأندية الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق البنك الأهلى فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز المركز الخامس عشر عقب حصد النقطة الـ 9، ويسعى محمد يوسف لوصول اللاعبين إلى أكبر قدر من التركيز في المباراة، خاصة وأن فريق الجونة يقدم أداء مميزا منذ انطلاق الموسم.

وفي سياق متصل يسعى يوسف إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة، لتعديل وضع الفريق في الدوري حيث أن الفريق لم يحقق الفوز منذ الأسبوع الثاني على حساب الإنتاج الحربي.

وكان اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي قد اجتمع مع اللاعبين والجهاز الفني وحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة وأكد على الثقة الكاملة في قدرات الفريق.