شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع غزل المحلة يخضع لفحص طبى قبل العودة للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد سامي، مدافع فريق غزل المحلة، لفحص طبى وأشعة جديدة خلال الـ24 ساعة المقبلة خلال تواجدة بأحد المستشفيات عقب الإصابة التي تعرض لها خلال كرة مشتركة مع التونسى فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك خلال مباراة الفريقين في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على أرضية ملعب المحلة، وحقق فيها زعيم الفلاحين الانتصار بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وحصل فرجانى ساسى على البطاقة الحمراء أمام المحلة بسبب لعبة خطرة مع محمد سامى لاعب غزل المحلة، فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء الماضي، على ستاد الأخير، وانتهت بفوز الغزل بهدفين مقابل هدف.

ورفض مسئولو فريق غزل المحلة تحمل فرجاني ساسي تحمل تكاليف علاج محمد سامي، وتم توجيه الشكر له والنادي فى الوقت الحالي يتحمل التكاليف الكاملة لإصابة اللاعب.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها غدا الأحد، والتى يستضيفها ملعب السلام.