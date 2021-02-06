شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أشيمبونج: مسئولو الزمالك حبسوا اللاعب فى المكتب وهددوه للتنازل عن مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر الهولندي روي، محامي الغاني بنيامين أشيمبونج، لاعب نادي الزمالك سابقًا، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تقدم اللاعب بشكوى ضد نادي الزمالك لدى فيفا، قائلا: "اللاعب كان يتعامل بطريقة سيئة ولم يكن أحد من مسئولي الزمالك يرد على اللاعب أو عليا كوكيله، وأشيمبونج قبل الرحيل كان يتم حبسه في المكتب وتدربه بشكل منفرد للضغط عليه من أجل الاستغناء عن خدماته قبل الرحيل، وأطلب فقط من نادي الزمالك احترامي واحترام اللاعب ولن نتنازل عن مستحقات اللاعب".

وأوضح محامي الغاني بنيامين أشيمبونج خلال تصريحات تليفزيونية أن وكيله لم يوقع على أى أرواق تفيد بوكالته مع الكابتن نادر السيد قائلا: "الكابتن نادر السيد لا يمثل اللاعب وكل ما يحدث حاليًا من أجل أن يتم عدم دفع الغرامة للاعب ومنحه 250 ألف دولار قيمة مستحقاته فقط دون دفع الغرامة المقررة ضد النادي لصالح اللاعب، والتي حكمت بها المحكمة، وسأبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بما يحدث لأنه جريمة، وهو تحدث أي شخص بلسان اللاعب وكل الذي يحدث غير صحيح واللاعب من حقه الحصول على مليون و250 ألف دولار".

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن توكيل بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق مع وكيله المصرى سارٍ وليس منتهى الصلاحية كما يتردد، وأوضح مسئولو الجبلاية أن الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين تأكد من ذلك بعدما استفسر عن هذا الأمر من اتحاد الكرة بعد تسوية أزمة المستحقات المتأخرة للاعب.

ويحاول أشيمبونج إثبات عدم علمه بالتسوية التى تمت مؤخرا بين وكيله وبين نادى الزمالك، رغم أن التسوية تمت بناء على اتصال هاتفى بينه وبين الوكيل مع أحقية الوكيل بالحديث بإسم اللاعب لوجود عقد وكالة موثق وقانونى.

وبرأ اتحاد الكرة، نادى الزمالك من شبهة التزوير فى أزمة تسوية مستحقات بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، بعدما تلقى اتحاد الكرة استفسارا من الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين عن حقيقة وجود عقد موثق بين اللاعب ووكيله نادر السيد.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين استفسر رسميا من الجبلاية عن وجود عقد رسمى بين اللاعب ونادر السيد، وفى حالة عدم وجود عقد رسمى وموثق سيتم مقاضاة الزمالك ووكيل اللاعب فى الفيفا، إلا أن اتحاد الكرة أكد للاتحاد الدولى وجود عقد قانونى وموثق بتوقيع اللاعب وليس مزور كما يدعى اللاعب.

وأصدر الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين "فيفبرو" التابع للفيفا بيانا رسميا تعليقا على تسوية وهمية في النزاع الدائر بين نادي الزمالك والغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق.

قال فيفبرو فى بيان على موقعه الرسمى الذى جاء فيه: " نبه فيفبرو الفيفا إلى تسوية وهمية في نزاع بين نادي الزمالك المصري ولاعب كرة القدم بنجامين أشيمبونج، يستند الاتفاق غير الشرعي على تفويض وكيل اللاعب ، والذي لم يوقعه السيد أتشيمبونج. وظهرت الوثيقة بعد أن أمرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الزمالك بدفع نحو 1.1 مليون دولار للاعب لخرق العقد.