قائمة نارية لبايرن ميونيخ قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، قائمة فريقه والتي تستعد لخوض منافسات كأس العالم للأندية والتي تنظمها قطر نسخة (2020).

ومن المقرر أن تتجه البعثة البافارية إلى الأراضي القطرية من أجل مواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل في إطار دور نصف النهائي.

وشهدت قائمة بايرن ميونيخ غياب ثنائي الوسط ليون جوريتسكا وخافي هيرنانديز بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وجاءت قائمة بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير - رون توربين هوفمان - شنيلر.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - بنيامين بافارد - جيروم بواتينج - لوكاس هيرنانديز - ديفيد ألبا - نيكلاس سولي - بونا سار.

خط الوسط: جوشوا كيميتش - مارك روكا - كورينتين توليسو - كينجسيلي كومان - تياجو دانتاس.

خط الهجوم: جمال موسيالا - ليروي سانيه - دوجلاس كوستا - سيرج جنابري - إيريك ماكسيم تشوبو موتينج - روبرت ليفاندوفسكي - توماس مولر.

وكان الأهلي صعد لدور الأربعة عقب الفوز على منظم البطولة فريق الدحيل القطري بهدف دون رد جاء عن طريق حسين الشحات.

جدير بالذكر أن بايرن ميونيخ استطاع قبل التوجه لقطر الفوز على هيرتا برلين بهدف دون رد ضمن حسابات الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري الألماني.