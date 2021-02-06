نشرة الجمعة..بايرن يستعد للأهلي بالفوز على برلين.. واختبار طبي يُحدد مشاركة بنشرقي أمام الاتحاد

مران الزمالك.. جلسة باتشيكو مع اللاعبين.. واطمئنان عبد الحليم على ثلاثي الفريق

الزمالك رداً على سانت ايتيان: قرارنا بشأن مصطفى محمد لا يخصكم

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محمد العمدة

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