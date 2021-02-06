تسوبيل يتحدث عن حظوظ الأهلي أمام بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الألمانى راينر تسوبيل المدير الفنى السابق للنادي الأهلي، أن فرصة الأهلي ضعيفة في الفوز علي بايرن بنصف نهائي مونديال الأندية المقرر لها يوم الإثنين المقبل.

وقال تسوبيل في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن الأهلي فريق قوي للغاية ولكن فرصه ضعيفة للفوز على بايرن ميونيخ.

وأوضح، أن هناك عوامل كثيرة ستضعف فريق بايرن ميونيخ أمام الأهلي بسبب عامل السفر ولعب الفريق مباراة في الدوري قبل سفره بالإضافة إلى تغير عوامل الطقس بين ألمانيا والدوحة.

وأشار إلى أن الأهلي لو ركز في المباراة ولم يخاف من البايرن فمن الممكن أن يحقق نتيجة إيجابية، مؤكدًا أنه سيحتفل لو فاز أحد الفريقين.

ووجه رسالة للاعبي الأهلي قائلا:" أقول للاعبين ألا تخاف من بايرن ميونيخ وسأحذر من عناصر قوية في الفريق أمثال ليفاندوفسكي لأنه خطير جدًا جدًا".