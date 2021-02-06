وكيله: أتشيمبونج أُجبر على التنازل عن مستحقاته بعد حبسه داخل الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف الهولندي روي، محامي الغاني بنيامين أتشيمبونج، عن أسباب تقدم اللاعب بشكوى ضد الزمالك رغم ما تم نشره بشأن حصول اللاعب على مستحقاته.

وقال محامي أتشيمبونج في تصريحات تلفزيونية لقناة "النهار": إن المحكمة في سويسرا لم تعتمد الأوراق والفيديو الذي قام اللاعب بالتوقيع عليها وتصويرها بسبب أن المحكمة أقرت أن اللاعب صور ذلك تحت ضغوطات.

وأضاف، أن ما يحدث حاليًا من الزمالك هدفه أن يتم عدم دفع الغرامة للاعب ومنحه 250 ألف دولار قيمة مستحقاته فقط دون دفع الغرامة المقررة ضد النادي لصالح اللاعب والتي حكمت بها المحكمة.

وأوضح، أن ما حدث يعد جريمة، لذلك سيقوم بإبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مؤكدًا أن كل الذي يحدث غير صحيح واللاعب من حقه الحصول على مليون و250 ألف دولار.

وتابع: "اللاعب كان يتعامل بطريقة سيئة ولم يكن أحد من مسئولي الزمالك يرد على اللاعب أو عليا كوكيله".

وأتم:" أتشيمبونج في قبل الرحيل كان يتم حبسه في المكتب وتدربه بشكل منفرد للضغط عليه من أجل الاستغناء عن خدماته قبل الرحيل".