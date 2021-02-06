الزمالك رداً على سانت ايتيان: قرارنا بشأن مصطفى محمد لا يخصكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

رد نادي الزمالك على تصريحات برنارد كايتزو رئيس سانت ايتيان الفرنسي بشأن دهشته من عدم موافقة النادي الأبيض على بيع لاعبه مصطفى محمد لنظيره الفرنسي.

وفي تصريحات لقناة الزمالك الرسمية قال عصام سالم المتحدث الرسمي للنادي الأبيض :"الرئيس الشرفي لنادي سانت ايتيان قال اليوم أنه مندهش من رفض الزمالك عرض شراء ناديه مصطفى محمد".

وأضاف سالم :"مسألة موافقة الزمالك على العروض المقدمة لمصطفى محمد أو رفضها أمر لا يخص إدارة سانت ايتيان، مصطفى محمد بدأ مشواره الجديد مع جالاتا سراي وسجل هدف وسعيد بالتجربة".

وكان رئيس النادي الفرنسي قد صرح قائلاً :"مُندهش من رفض الزمالك عرضنا لشراء مصطفى محمد مقابل 5 مليون دولار، ثم موافقتهم على إعارة اللاعب مقابل 2 مليون فقط لجالاتا سراي".

وأشار سالم إلى أن حساب نادي الزمالك البنكي استقبل بالفعل مبلغ 2 مليون دولار من نادي جالاتا سراي التركي نظير إعارة اللاعب، ليرد على رئيس النادي الفرنسي الذي أكد أن نظيره التركي لا يدفع الأموال بسرعة.

وأتم سالم :"سانت ايتيان حزين لأنه كان يعتقد أن بإمكانه شراء مصطفى محمد مقابل 5 ملايين دولار ثم بيعه بضعف المبلغ أو أكثر عقب تألق اللاعب في الأوليمبياد المُقبل".