معلول: سنقاتل أمام بايرن ميونيخ.. وشخصية الأهلي تظهر في المباريات الكبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعرب علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي، عن سعادته بتخطي عقبة الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والصعود إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني الاثنين المقبل.

وقال معلول، إن التأهل إلى قبل نهائي كأس العالم للأندية له طعم مختلف، في ظل أنها أول مشاركة لهذا الجيل من اللاعبين في مونديال الأندية.

وأضاف، أن الأهلي لعب لقاء قوي أمام الدحيل واستطاع تحقيق الهدفنا من المباراة وهو الفوز والصعود إلى نصف النهائي.

وأوضح، أن خبرة لاعبي الأهلي لعبت دورا هاما وكانت حاضرة أمام الدحيل، مشيرا إلى أن روح وشخصية الأهلي التي تظهر دائمًا في مثل هذه البطولات الكبيرة.

وعن مواجهة بايرن ميونيخ المقبلة، قال معلول، إنها ستكون مباراة كبيرة من العيار الثقيل بين بطلي إفريقيا وأوروبا، وبالطبع تحتاج إلى جهد كبير وتحضير وتركيز من اللاعبين من أجل الدفاع عن قميص الأهلي.

وأشار إلى أن هذه المباراة لا تحتاج إلى شحن زائد أو أي أمور في هذا الإطار، خاصة أن الجميع يدرك جيدًا أهمية هذه المباراة الكبيرة.

وأوضح، أن فريق الأهلي يعيش حالة من التركيز على المستوى الفني أو التكتيكي ولدى اللاعبين دوافع كبيرة للظهور بشكل طيب أمام بايرن ميونيخ.

وأكد أن الأهلي سيواجه فريقًا كبيرًا يضم لاعبين على مستويات عالية جدا على الصعيد الفردي والمهاري والتكتيكي، لافتا أن الفريق سيقاتل داخل الملعب لإسعاد الجماهير