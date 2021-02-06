معلول: سنقاتل أمام بايرن ميونيخ.. وشخصية الأهلي تظهر في المباريات الكبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
أعرب علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي، عن سعادته بتخطي عقبة الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والصعود إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني الاثنين المقبل.
وقال معلول، إن التأهل إلى قبل نهائي كأس العالم للأندية له طعم مختلف، في ظل أنها أول مشاركة لهذا الجيل من اللاعبين في مونديال الأندية.
وأضاف، أن الأهلي لعب لقاء قوي أمام الدحيل واستطاع تحقيق الهدفنا من المباراة وهو الفوز والصعود إلى نصف النهائي.
وأوضح، أن خبرة لاعبي الأهلي لعبت دورا هاما وكانت حاضرة أمام الدحيل، مشيرا إلى أن روح وشخصية الأهلي التي تظهر دائمًا في مثل هذه البطولات الكبيرة.
وعن مواجهة بايرن ميونيخ المقبلة، قال معلول، إنها ستكون مباراة كبيرة من العيار الثقيل بين بطلي إفريقيا وأوروبا، وبالطبع تحتاج إلى جهد كبير وتحضير وتركيز من اللاعبين من أجل الدفاع عن قميص الأهلي.
وأشار إلى أن هذه المباراة لا تحتاج إلى شحن زائد أو أي أمور في هذا الإطار، خاصة أن الجميع يدرك جيدًا أهمية هذه المباراة الكبيرة.
وأوضح، أن فريق الأهلي يعيش حالة من التركيز على المستوى الفني أو التكتيكي ولدى اللاعبين دوافع كبيرة للظهور بشكل طيب أمام بايرن ميونيخ.
وأكد أن الأهلي سيواجه فريقًا كبيرًا يضم لاعبين على مستويات عالية جدا على الصعيد الفردي والمهاري والتكتيكي، لافتا أن الفريق سيقاتل داخل الملعب لإسعاد الجماهير