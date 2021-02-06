تسوبيل: جمهور الأهلي أكثر شغفًا من أوروبا.. وفايلر: قد ينقلبوا عليك في لحظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث راينر تسوبيل ورينيه فايلر عن تجربتهما مع الأهلي أثناء تدريب الفريق، وذلك قبل مواجهة بايرن ميونيخ التي ستجمع الفريقين بكأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر.

راينر تسوبيل أحد نجوم بايرن ميونيخ القدامى، سبق أن حقق مع النادي كأس أوروبا 3 مرات متتالية، وكأس انتركونتننتال، والدوري الألماني وتولى تدريب الأهلي من 1998 إلى 2000.

وقال تسوبيل في تصريحاته لـ"ماجازين 51" الألمانية: "كأس العالم للأندية له أولوية أكبر كثيرًا لدى الأهلي مما هو الحال في أوروبا.. الحماس والشغف لدى نادي القرن الإفريقي كبير للغاية."

وتابع: "لقد حصلت على البطولات كلاعب مع بايرن ميونيخ لكن لا يوجد مقارنة بينها ما يحدث في القاهرة عندما تفوز ببطولة، حتى في مباراة أمام فريق من بوروندي البلد الذي كان يعاني من الحرب الأهليه تجد 30 ألف مشجع في الاستاد لدعم الفريق."

وقال رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي، عن الأمر ذاته أن جماهير الأهلي سوف "تحملك على الأعناق" لكن في الوقت ذاته هذا الأمر "قد ينقلب ضدك في لحظة" على الأخص بعد الخسارة في المباراة الديربي أمام الزمالك.

ويلعب الأهلي أمام بايرن ميونيخ ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية الإثنين المقبل.