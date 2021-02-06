بايرن يستعد للأهلي بضرب جدار برلين في الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هادي المدني:

ابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني بعدما فاز على مضيفه هيرتا برلين بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الـ20 من الدوري الألماني "بوندسليجا" على ستاد برلين الأولمبي.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 48 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب متفوقًا على لايبزج بفارق 10 نقاط صاحب الركز الثاني.

أمام هيرتا برلين فظل في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.

ويلعب بايرن ميونيخ الإثنين المقبل أمام الأهلي مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وتكون تشكيل المباراة من: مانويل نوير؛ سولي، بافار، كيميتش، جنابري، ليفاندوفسكي، لوري ساني، هرنانديز، مولر، ألابا كومان.

أحداث المباراة

حصل بايرن ميونيخ على ركلة جزاء في الدقيقة 11 من عمر المباراة بعدما عرقل رون يارستين حارس مرمى هرتا برلين لاعب الفريق البافاري بشكل عنيف.

وتولى ليفاندوفسكي تسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 12 لكنه فوجئ بحارس هرتا برلين يصحح الخطأ الذي وقع فيه وذهب جهة اليسار مع الكرة وتصدى لها.

واستطاع كينجسلي كومان في الدقيقة 21 من عمر المباراة أن بعدما لعب كرة بالعرض ارتطمت في القائم وسكنت الشباك وسط اندهاش من حارس المرمى.

واستثمر جنابري تمريرة سيئة أتته على حافة منطقة الجزاء وسددها في الدقيقة 48 على المرمى لكن الحارس الذي لم يكن في تمركز جيد صححه من وضعه وتصدى لها بشكل رائع.

وأحرز نيمانيا رادونيتش لاعب هيرتار برلين هدفًا في الدقيقة 64 لكن لم يتم احتسابه بسبب وجود اللاعب في موقف تسلل.

وانتهت المباراة بفوز بايرن ميونيخ بهدف نظيف ليواصل الابتعاد بصدارة جدول ترتيب أندية بوندسليجا.