فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين في الدوري الالماني “انتصار صعب قبل مواجهة الاهلي”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين في إحدى مباريات اليوم الجمعة 5-2-2021، ضمن الجولة 20 من الدوري الالماني.

نقل بث مباشر مباراة “بايرن ميونخ وهيرتا برلين” على قناة بي إن سبورتس 1 الفرنسية، كما نقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينتش.

حقق بايرن ميونخ فوزًا صعبًا على مضيفه هيرتا برلين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في أجواء مُثلجة على الملعب الأولمبي ببرلين، وذلك قبل سفره إلى قطر لمواجهة “الاهلي” المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأحرز هدف المباراة الوحيد، الجناح الفرنسي “كينجسلي كومان” عند الدقيقة (21)، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء حولت مسارها بعدما ارتطمت في قدم المدافع لتسكن شباك الحارس “روني جارستين”.

وبهذا الانتصار رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 48 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الالماني، بينما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 17 نقطة، في المركز الـ15.

ولم يتذوق نادي بايرن ميونخ طعم الخسارة سوى مرة واحدة في آخر 11 مباريات خاضها في الدوري الالماني، وكانت أمام “بوروسيا مونشنغلادباخ” في الجولة 15، فيما انتصر في 8 مناسبات، وتعادل في 2.

وسجل لاعبوه الفريق البافاري 58 هدف كأقوى خط هجوم في المسابقة، وتلقت شباكه 26.

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