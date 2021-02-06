نادال ينسى ريال مدريد ويُدافع عن ميسي وبرشلونة

وضع اسطورة كرة التنس “رافاييل نادال” انتماءه لفريق ريال مدريد وراء ظهره، ليدافع عن نجم كرة القدم “ليونيل ميسي” في ظل الأزمة التي اختقلتها الصحف بتسريب عقده الضخم مع برشلونة.

وسربت صحيفة الموندو الإسبانية، بنود عقد ليونيل ميسي مع برشلونة، وقيمته التي تجاوزت 500 مليون يورو تقريبًا على مدى 4 مواسم وبالتحديد من الفترة 2017 إلى 2021.

وصرح رافاييل نادال لصحيفة ماركا: “لا أفهم سبب الضجة التي حدثت بعد تسريب عقد ميسي مع برشلونة، هذا لاعب هو بلا أدنى شك من بين الأفضل في تاريخ كرة القدم، ويحصل على مبلغ أبدى ناديه استعداده لدفعه”.

وأضاف: “برشلونة يرى ان ميسي يستحق هذا المبلغ وهناك اتفاق مبرم بين الطرفين، فما هي المشكلة!”.

ومن المتعارف عليه ان اسطورة كرة التنس، الإسباني “رافاييل نادال” ينتمي لفريق ريال مدريد وسبق له حضور العديد من المباريات في ملعب سانتياجو بيرنابيو رفقة رئيس النادي “فلورنتينو بيريز”.

ويشتهر رافاييل نادال بعلاقاته الجيدة مع العديد من نجوم كرة القدم وعلى رأسهم “كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي”.

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