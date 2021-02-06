بايرن ميونيخ ينفرد بصدارة الدوري الألماني بالفوز الخامس تواليا

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق بايرن ميونيخ فوزه الخامس توالياً وعزّز صدارته للدوري الألماني عندما تغلّب على مضيفه هرتا برلين 1 - صفر الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة العشرين.



ويدين النادي البافاري بالفوز إلى الفرنسي كينغسلي كومان الذي سجل هدف الفوز (21)، فيما أهدر مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء.



وخاض بايرن امتحانه الأخير المحلي قبل الاستحقاق القاري في قطر حيث سيخوض مسابقة كأس العالم للأندية ضمن سعيه لإحراز سداسية تاريخية عندما يسافر إلى الدوحة ليقابل الأهلي المصري في نصف النهائي الإثنين.



ورفع النادي البافاري رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة ليحافظ على سلسلة نتائجه الجيدة، إذ لم يتعرض سوى لخسارتين في الدوري هذا الموسم.



في المقابل، مني هرتا برلين بخسارته الرابعة توالياً، فيما لم يذق طعم الفوز في مبارياته الست الأخيرة في الدوري (تعادل و5 هزائم)، وبرصيد 17 نقطة من 20 مباراة.



على الملعب الأولمبي في برلين وخلف أبواب موصدة أمام الجماهير بسبب تداعيات فيروس كورونا، بدأ الفريق المضيف اللقاء ضاغطاً فهدد مرمى ضيفه بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة بعد سلسلة من التمريرات في عمق الدفاع البافاري، تصدى لها بقدمه الحارس الدولي مانويل نوير.



إلا أنّ الفرصة الأخطر كانت لبايرن الذي حصل على ركلة جزاء تسبب بها الحارس النرويجي روني يارستين بعدما أعاق داخل المنطقة المنفرد ساني في الدقيقة العاشرة، ليعوض الخطأ الذي ارتكبه بارتمائه على الجهة الصحيحة لتسديدة ليفاندوفسكي مانعاً الضيف من افتتاح التسجيل.



وافتتح بايرن التسجيل بعد تسديدة من خارج المنطقة للفرنسي كومان اصطدمت بقدم أحد مدافعي برلين وتحولت "ساقطة" من فوق الحارس(21).

المصدر: فراس برس