في مؤتمر صحفي متوتر.. زيدان غاضبا: أظهروا لنا بعض الاحترام على ما حققناه

المنامة - ياسر ابراهيم - شن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة هجوما قويا على منتقدي الفريق، وطالبهم باحترامه ولاعبيه مع إصراره على بقاء الفريق في المنافسة على اللقب.



ويتأخر حامل اللقب بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، لكن الأخير خاض مباراة أقل.



وفي مؤتمر صحفي متوتر، فقد مدرب ريال مدريد رباطة جأشه المعتادة، وقال إنه من المبكر للغاية استبعاد فريقه من المنافسة، ودعا لاحترام فريقه الذي يدافع عن لقبه.



وقال قبل أن يواجه ويسكا متذيل الترتيب خارج الديار غدا السبت "ما يجعلني أضحك السؤال بشأن ما إذا كنت منزعجا (عن الأسئلة بشأن مستقبله).. لا أستحق هذه المعاملة من الصحافة. حصدنا اللقب الموسم الماضي وأتمنى أن أحظى ببعض الاحترام".



وتابع "نملك حق المنافسة على اللقب هذا الموسم، على الأقل حصلنا على ذلك بفوزنا الموسم الماضي. الموسم المقبل ستكون هناك حاجة لبعض التغييرات، لكن هذا العام ندافع عن لقب حصدناه الموسم الماضي، نقاتل للاحتفاظ به هذا العام أيضا، لم يكن ذلك منذ 10 أعوام، بل الموسم الماضي".



وأضاف المدرب الفرنسي "فقط أظهروا لنا بعض الاحترام على ما حققناه. أنتم (الصحافة) تتحدثون كثيرا. لماذا لا تبلغوني مباشرة أنكم تريدونني خارج النادي، وليس من خلف ظهري".



وكان زيدان يتحدث في أول لقاء مع الإعلام منذ عودته من فترة خاضها في العزل عقب إصابته بفيروس كورونا.



وأضاف "كنت محبوسا في قفص لمدة أسبوعين. لا أستطيع الانتظار للخروج وإثبات أنني سأقاتل حتى النهاية".

المصدر: وكالات