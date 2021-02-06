الامارات | طاهرة إبراهيم بطلة لكأس حتا للقدرة للإسطبلات الخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن طاهرة إبراهيم بطلة لكأس حتا للقدرة للإسطبلات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة طاهرة إبراهيم بلقب كأس حتا للإسطبلات للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة 110 فرسان وفارسات، من مختلف الإسطبلات الخاصة والمشاركات الفردية من داخل الدولة.

وحسمت طاهرة إبراهيم اللقب، بعدما قدمت مستوى رائعاً منذ بداية السباق، على صهوة الجواد «تونكي دي بو مارلي»، المملوك لإسطبلات الكمدة، إذ حلت في المركز الثالث في المرحلة الأولى، ثم تقدمت إلى الوصافة في الثانية، قبل أن تصعد إلى المركز الأول في المرحلتين الثالثة والرابعة.

في المقابل، حل ثانياً الفارس منصور سعيد الفارسي على صهوة الجواد «صامد» المملوك لإسطبلات (إس إس 2)، وحل ثالثاً الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الجواد «سانيسغنس» لإسطبلات الكمدة.

أما بالنسبة إلى سير السباق فقد تصدر المرحلة الأولى البالغ مسافتها 40 كيلومتراً، سعيد علي السبوسي على صهوة الجواد «كريستيانا» المملوك لإسطبلات العزم، مسجلاً 1:19:10 ساعة، وتبعه في المركز الثاني سهيل الغيلاني على صهوة الجواد «هناد» المملوك لإسطبلات (إس إس) بزمن 1:19:32 ساعة، وحلت في المرتبة الثالثة طاهرة إبراهيم بزمن 1:20:26 ساعة.

وشهدت المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً تغييرات في المراكز الأولى، بعدما تقدم الغيلاني من المركز الثاني إلى الصدارة مسجلاً 1:17:48 ساعة، كما صعدت طاهرة إبراهيم من الثالث إلى الوصافة مسجلة 1:17:12 ساعة، وقفز منصور سعيد الفارسي من التاسع إلى الثالث على صهوة الجواد «صامد» المملوك لإسطبلات (إس إس 2) بزمن 1:16:33 ساعة، بينما تقدم الفارس الأوروغوياني فرانسيسكو من المركز الـ12 إلى الرابع على صهوة الجواد «إتش سي أصالة» لإسطبلات العين مسجلاً زمناً 1:15:46 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، بعدما تقدمت الفارسة طاهرة من الثاني إلى الصدارة بزمن 59:27 دقيقة، كما صعد فرانسيسكو من الرابع إلى الوصافة بزمن 58:13 دقيقة، بينما حافظ الفارس منصور سعيد الفارسي على موقعه في المرتبة الثالثة بزمن 1:01:52 ساعة، واستعاد الفارس المهيري المركز الرابع متقدماً من السابع بزمن 1:02:23 ساعة، بينما تقدم الفارس راشد الكتبي من الـ12 إلى الخامس على صهوة الجواد «جساس» لإسطبلات (إس إس 2)، مسجلاً 1:01:09 ساعة.

طاهرة إبراهيم حلت ثالثة في المرحلة الأولى، ثم وصيفة في الثانية، وتصدرت المرحلتين الثالثة والرابعة.

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فرسان وفارسات شاركوا في سباق أمس، من مختلف الإسطبلات الخاصة والمشاركات الفردية.

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