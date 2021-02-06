الامارات | الجزيرة يمزّق شباك الظفرة في «مباراة مبخوت»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يمزّق شباك الظفرة في «مباراة مبخوت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المهاجم الدولي علي مبخوت فريقه الجزيرة لتحقيق فوز عريض على مضيفه الظفرة 5-1، أمس، في الجولة الـ15 من دوري الخليج العربي، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة، متأخراً بفارق ثلاث نقاط فقط عن الشارقة (المتصدر)، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 16 نقطة.

وفرض مبخوت نفسه كلمة السر في الانتصار، إذ نجح في إحراز «هاتريك»، وصنع هدفين.

نجح الجزيرة في إحراز هدف مبكر من كرة مررها مبخوت إلى خلفان مبارك، الذي سدد في المرمى الخالي (9)، ولم تمر سوى 10 دقائق حتى أدرك الظفرة التعادل عن طريق مدافع الجزيرة محمد ربيع بالخطأ في مرماه.

وحصل لاعب الظفرة، السنغالي ماخيتي ديوب، العائد إلى فريقه في الانتقالات الشتوية، على البطاقة الحمراء، لحصوله على الإنذار الثاني (45)، الأمر الذي استغله الجزيرة كما يجب، وتقدم عبر مبخوت من ركلة جزاء (58)، بعد عرقلته من قبل الحارس خالد السناني، وعزز الهولندي براندلي كواس، الوافد الجديد من النصر، تقدم الجزيرة، مستغلاً تمريرة مبخوت (65).

وسجل مبخوت الهدف الرابع (69) من مراوغة وتسديدة، ثم الخامس من فاصل مهاري (79)، وبعدها حصل حارس الظفرة خالد السناني على بطاقة حمراء، لحصوله على الإنذار الثاني.

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