الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسئلة

تجاهل أحد المنسقين الإعلاميين لأحد الأندية الكبيرة في الدوري الأسئلة التي وجهها الصحافيون إلى مدرب الفريق، بداعي أن هذه الأسئلة محرجة للمدرب، خصوصاً أن الفريق يحقق نتائج جيدة في الوقت الحالي ولا يجب البحث عن السلبيات.

عقد

رفض اللاعب الشاب في أحد أندية دوري الخليج العربي التوقيع على تمديد عقده مع ناديه، مشترطاً تمديده لثلاث سنوات مقبلة وزيادة راتبه.

وعد

وعد لاعب في الدرجة الأولى لكرة القدم عائلته بالاعتزال نهاية الموسم الجاري، للتفرغ لهم وتعويضهم عن الفترة الماضية التي انشغل بها في ملاعب الكرة، مشيراً إلى أن قراره لا عودة فيه، رغم أنه يلعب أساسياً ويرتدي شارة الكابتن.

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