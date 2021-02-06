الامارات | «الوقت القاتل» يُسعد اتحاد كلباء ويقهر عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوقت القاتل» يُسعد اتحاد كلباء ويقهر عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اتحاد كلباء على ضيفه عجمان 2-1، أمس، في الجولة 15 لدوري الخليج العربي ليصبح رصيد كلباء (22 نقطة)، فيما تجمد رصيد عجمان عند (تسع نقاط).

وسجل اتحاد كلباء هدف التقدم عن طريق ماجد راشد إثر تسديدة من خارج المنطقة مرت يمين الحارس (73)، وأدرك عجمان التعادل عن طريق البرازيلي ديغو غارديل (82) بعد أن أكمل كرة ارتدت من الحارس جمال عبدالله إثر تسديدة زميله المالي مايغا. وحصل اتحاد كلباء على ضربة جزاء بناء على قرار تقنية الفيديو في الدقيقة (90+7)، بعد لمس المدافع عبدالله صالح للكرة سجل منها كلباء هدف الفوز (90+9) عن طريق التوغولي مالابا.

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