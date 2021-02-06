شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: بن شرقي ينذر الزمالك بالحصول على مستحقاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن وكيل أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، أرسل إنذارا للنادي منذ 7 أيام يؤكد خلاله أن اللاعب لم يحصل على مقدم عقده لموسم 2020-2021.

وأكد عمر ربيع ياسين، في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «وكيل أشرف بن شرقي أكد في خطابه أن ذلك يحصل باستمرار ولو لم يحصل اللاعب على مستحقاته سيكون من حق اللاعب فسخ التعاقد».

وتابع: «مسؤولو الزمالك أكدوا لأشرف بن شرقي أنه خلال 48 ساعة، خاصة الأحد، سيقوم النادي بتحويل مقدم العقد بالكامل».