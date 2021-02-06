شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة حادة بين خالد الغندور وشيما صابر بسبب رامي صبري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الإعلامي ونجم الزمالك السابق خالد الغندور، في اشتباك مع الإعلامية شيما صابر، على الهواء بسبب زوجها لاعب نادي إنبي رامي صبري.

وطرحت صابر على الغندور في حوار جمع بينهم على قناة «on time sports»، حول تصديقه بفكرة المؤامرة من قبل لاعبي الأندية للتلاعب بنتائج المباريات لصالح فرق بعينها، لينفي نجم الزمالك ذلك الادعاء.

ووجهت صابر له سؤال حول تناوله لموقف لرامي صبري حين قام بارتداء شورت نادي الأهلى على السوشيال ميديا قبل مواجهة مرتبقة مع النادي الأهلي بيومين.

ليجيب الغندور بأن اللاعب أخطأ، في لبس شورت النادي الأهلى قبل مواجهته، مضيفاً أنه لاعب لنادي إنبي، أما حب النادي الأهلى فهو أمر شخصي له، وتساءل: «افرض رامي غلط وتسبب في هدف الناس هتقول عليه إيه؟».

لتعرب شيما صابر عن استغرابها موجهة سؤالا للغندور: «يعنى انت قلبك على رامي وانت مذيع في الزمالك؟» وأضافت: "ماذا لو تكرر الموضوع مع كل من إسلام جمال وخالد قمر؟".

ليجيب نجم الزمالك السابق أن كلا اللاعبين لعبا سابقاً للزمالك، فيما أن رامي لم يلعب للأهلي، ورغم ذلك أكد الغندور أنه انتقد اللاعبين، لتجيب شيما: «انتقده بينك وبين نفسك».

ووجه الغندور سؤال لشيما: «لاعب عنده مباراة يوم الجمعة إيه اللى يخليه يلبس شورت نادي الأهلي يوم الأربع، ويطلع على السوشيال ميديا؟».

لتجيب شيما مستنكرة: «يبقي أكيد عامل مؤامرة»، وأكدت أن صبري يلعب في نادي شركات «بس عادي يكون بيشجع النادي الأهلى».