شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: الزمالك يعاقب جنش بغرامة مائة ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولي نادي الزمالك قرروا معاقبة محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «الزمالك قرر تغريم جنش بسبب ظهوره في الإعلام بقيمة 100 ألف جنيه».

وتابع: «جنش كان قال لباتشيكو إنه معترض على الجلوس على الدكة لأبوجبل ومن وقتها بالفعل يغيب عن الدكة وظهر بعدها في الإعلام وقال تصريحات ضد أبوجبل وهو ما أثار غضب مسؤولي الزمالك ليقرروا توقيع عقوبة على الحارس».

وأشار: «الكابتن أشرف قاسم منع كل اللعيبة من الظهور إعلاميًا وغرم جنش 100 ألف جنيه».