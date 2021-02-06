شكرا لقرائتكم خبر عن تسوبيل يكشف موقفه في حالة فوز الأهلي على بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الألمانى راينر تسوبيل المدير الفنى السابق للنادي الأهلي، عن خطته وطريقة لعبه إذا كان يتولى مسئولية منصب المدير الفني للنادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد راينر تسوبيل في برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «سأقول للاعبين ألا تخاف من البايرن وسأحذر من عناصر قوى الفريق أمثال ليفاندوفسكي لأنه خطير جدًا جدًا».

وتابع: «لو ليفاندوفسكي ونوير مش مركزين في المباراة يوم الاثنين سيكون البايرن أقل خطورة».