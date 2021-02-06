شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يفوز على فيورنتينا بثنائية ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق إنتر ميلان فوزًا هامًا على حساب نظيره فيورنتينا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سيطر إنتر على مجريات اللعب تماما وسجل نيكولو باريلا الهدف الأول في الدقيقة 31، وضاعف إيفان بريسيتش النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52، لينتهي اللقاء بفوز إنتر 2-0.

بهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر إلى النقطة 47 محتلا صدارة ترتيب جدول الدوري بفارق نقطة عن ميلان الذي سيلعب أمام كروتوني في إطار نفس الجولة غدا الأحد، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة 22 في المركز الثاني عشر.