شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: عبدالله بكري والمهدي سليمان يبحثان شكوى بيراميدز في اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن عبدالله بكري والمهدي سليمان، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، يبحثان شكوى النادي في اتحاد الكرة.

وأكد عمر ربيع ياسين، في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «ثنائي نادي بيراميدز بكري والمهدي يتدربان بشكل منفرد في الثامنة صباحًا وذلك مخالفًا للوائح وسينجحان في فسخ عقديهما مع نادي بيراميدز».

وتابع: «الثنائي تلقى عروضا عديدة في الفترة الماضية في يناير، لكن بيراميدز يتعنت في رحيل الثنائي، لذلك هما قررا التقدم بشكوى ضد النادي لدى اتحاد الكرة».