شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد عبدالله السعيد عن بيراميدز لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن عبدالله السعيد، قائد وصانع ألعاب نادي بيراميدز، تعرض لإصابة قوية في الفترة الماضية.

وأكد عمر ربيع ياسين، في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «عبدالله السعيد يعاني من إصابة قوية في العضلة الأمامية».

وأوضح: «طبيب بيراميدز أكد لعبدالله السعيد أنه سيكون بعيدا عن الملاعب لفترة لا تقل عن شهر كامل».