شكرا لقرائتكم خبر عن مدير رياضي أجنبي لبيراميدز لإيقاف نزيف النقاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي بيراميدز يعاني من نزيف نقاط في الفترة الماضية وهو ما سيدفع الإدارة لإجراء بعض التغييرات في الهيكلة الإدارية.

وأكد عمر ربيع ياسين، في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «إدارة بيراميدز قررت رحيل هاني سعيد من منصب المدير الرياضي والاستعانة ببديل أجنبي».

وتابع: «البديل الأجنبي سيكون له مساعدان أحدهم إمارتي والآخر مصري.. والمصري سيكون نجم من نجوم كرة القدم المصرية».