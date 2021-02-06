أقصى درجات الاحترام والتقدير.. رئيس نادي بايرن ميونخ يعلّق على مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، على مواجهة النادي الأهلي المصري يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في دولة قطر.

وقال رومينيجه، على هامش حواره اليوم مع صحيفة "سبورت 1" الألمانية، إن بايرن ميونخ يتطلع بشدة لمواجهة النادي الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية، مشيراً إلى أن المارد الأحمر له شعبية كبيرة وسوف يقوم ناديه باحترامه على أقصى تقدير خوفاً من حدوث مفاجأت والاطاحة بالفريق البافاري من البطولة القارية.

وأضاف رومينيجه: "الفائز بالبطولة سيحصل على خمسة ملايين دولار، وهو له اثر بالغ في ظل الأزمة الحالية، إذا فاز الفريق بهذا اللقب، فسيحصلون على مكافأة مقابل ذلك، هي نستحقها، لكني أحذر من التقليل من شأن الخصوم الاثنين المقبل".

وتابع: "مدربنا سيحلل الأهلي قبل مواجهته، لأنه لا يمكنك أن تكون متعجرفًا، على الرغم من أننا المفضلون للفوز بالمباراة، لا نريد أن نتعثر، بل نتعامل مع كل مباراة بجدية، لقد فعل الفريق ذلك بشكل مثالي في عام 2020، وسنحتفظ بذلك في عام 2021، تعامل دائمًا مع المباريات باحترام واستعداد احترافي".

وأكمل رومينيجه: "بعد استراحة لمدة يومين ورحلة طويلة، لدينا الدور نصف النهائي، الأهلي نادي له شعبية كبيرة للغاية يضم أكثر من 30 مليون مشجع في مصر وحدها، تم اختياره نادي القرن من قبل الاتحاد القاري، نحن نتطلع بشدة إلى هذه المواجهة وسنواجه هذا الخصم بأقصى درجات الاحترام والتقدير".

وواصل: "عندما فكر الفيفا بعدم السماح بإقامة البطولة هذا الموسم بسبب كورونا، قمت بالاتصال بجياني إنفانتينو لمحاولة إقامة البطولة، نعم أنا فعلت ذلك، يسعدنا أننا تأهلنا كفائزين بدوري أبطال أوروبا لكأس العالم للأندية".

واختتم رئيس نادي باير ميونخ تصرياحته بالقول: "فريقنا طموح للغاية ويريد الفوز بكل ما هو ممكن، إننا نريد الآن إنشاء شيء تاريخي، فاز فريق واحد فقط بستة ألقاب حتى الآن وهو برشلونة في عام 2009، نريد أن نكررها".

وتأهل الأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية بعد فوزه على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس.