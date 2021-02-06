شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي تعليقا على فوز الأهلي أمام الدحيل: احمرت قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، خالد مرتجى، على فوز الأهلي على الدحيل القطري، قائلا: "احمرت قطر"، مشيرا إلى أن الفريق تمكن من الفوز ووصل إلى مباراة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لملاقاة فريق كبير وهو بايرن ميونخ.

وأضاف مرتجى، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "النادي الأهلي قدره كبير أوي، ويمكن عند بايرن ميونخ نفسها، السوشيال ميديا بتاعهم أظهرت تقدير الفريق الكبير للنادي الأهلي، وعلاقتنا كويسة أوي بنادي بايرن ميونخ منذ عام 2010، وزورناهم هناك".

وقال خالد مرتجى: "فريق الدحيل فريق كبير، وفيه لاعبين كبار الواحد منهم بياخد 3 و4 ملايين دولار في السنة، ولو شوفت الحفاوة اللي استقبل بها محمود الخطيب منذ وصوله للدوحة من قبل الجماهير المصرية هناك هتنبهر".