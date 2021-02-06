شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل: شعرنا أننا نخوض مباراة الدحيل فى التتش والتركيز الآن للبايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلى، أن الدعم الذى تواجد من الجمهور خلال مباراة الأمس أمام الدحيل القطرى شيء يدعو للفخر والإحساس بإقامة المباراة داخل ملعب مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة.

وأوضح طارق قنديل، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أن التفكير الآن للاعبى والجهاز الفني لفريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على مباراة بايرن ميونخ فى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، وأنه على ثقة كاملة في اللاعبين في الظهور بشكل جيد وعمل أداء رائع في الـ90 دقيقة أمام بطل أوروبا.

وأشار طارق قنديل إلى أن جميع أفراد بعثة الأهلى المتواجدة في قطر ملتزمون بالفقاعة الطبية للحفاظ والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني يوم الاثنين المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة في منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، في المباراة التي يسعى خلالها المارد الحمر للظهور بشكل مشرف وتقديم مستويات تليق بشكل الكرة المصرية والإفريقية والعربية، لاسيما بعدما نجح النسور الحمر في تخطي المهمة الولى بالفوز على الدحيل القطري والتأهل لنصف نهائي المونديال.

يفضل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 في مباراة فريقه المقبلة ضد البايرن ميونيخ الألماني يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021.

ويفضل بيتسو موسيماني اللعب بطريقة أكثر دفاعية وهي 4 / 3 / 3، بحيث يعتمد على رباعي في الخط الخلفي وأمامهم ثلاثي وسط دفاعي وغالبا سيدفع بالثلاثي حمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية، على أن يلعب أحدهم كمدافع رابع ويدخل بين قلبي الدفاع في المواقف الدفاعية للمارد الأحمر، بينما يعتمد على ثلاثي في خط الهجوم.