شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أشيمبونج : اللاعب وقع على مخالصة بعد تعرضه للضغوط من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الإعلامي عمر ربيع ياسين، المخالصة التي حصل عليها الغاني بنيامين أشيمبونج، لاعب نادي الزمالك السابق من جانب قبل نادي الزمالك في عام 2018، وقال عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية إن الاتفاق كان بين نادي الزمالك واللاعب على توقيع اللاعب على مستند ينص على حصوله على كافة مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك.

وتابع وكيل اللاعب: "تفاجأنا بأن أشيمبونج قد تقدم بشكوى ضد نادي الزمالك رغم تصوير اللاعب فيديو وتوقيعه على مستند يدل على حصوله على مستحقاته من النادي.

من جانبه، رد الهولندي روي، محامي الغاني بنيامين أشيمبونج، على أسباب تقدم اللاعب بشكوى ضد الزمالك رغم ما تم نشره بشأن حصول اللاعب على مستحقاته، وقال محامي أشيمبونج: "المحكمة في سويسرا لم تعتمد الأوراق والفيديو الذي قام اللاعب بالتوقيع عليها وتصويرها بسبب أن المحكمة أقرت أن اللاعب صور ذلك تحت ضغوطات".

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن توكيل بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق مع وكيله المصرى سارٍ وليس منتهى الصلاحية كما يتردد، وأوضح مسئولو الجبلاية أن الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين تأكد من ذلك بعدما استفسر عن هذا الأمر من اتحاد الكرة بعد تسوية أزمة المستحقات المتأخرة للاعب. ويحاول أشيمبونج إثبات عدم علمه بالتسوية التى تمت مؤخرا بين وكيله وبين نادى الزمالك، رغم أن التسوية تمت بناء على اتصال هاتفى بينه وبين الوكيل مع أحقية الوكيل بالحديث باسم اللاعب لوجود عقد وكالة موثق وقانونى. وبرأ اتحاد الكرة، نادى الزمالك من شبهة التزوير فى أزمة تسوية مستحقات بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، بعدما تلقى اتحاد الكرة استفسارا من الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين عن حقيقة وجود عقد موثق بين اللاعب ووكيله نادر السيد.

شكوي اشبمونج