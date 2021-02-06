شكرا لقرائتكم خبر عن الصباحي حكما لمباراة الإنتاح وأسوان والسيد لبيراميدز والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات السبت بالجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز على النحو التالي:-

وليدعبد الرازق "حكم ساحة" - محمود كثير "مساعد أول" - محمد حسين "مساعد ثان" - أشرف مسعد "حكم رابع" - محمود ناصف "حكم فيديو" - أحمد عبد الله "مساعد حكم فيديو

عبد العزيز السيد "حكم ساحة" - شريف عبدالله "مساعد أول" - أحمد لطفي "مساعد ثان" - هيثم الشريف "حكم رابع" - وائل فرحان "حكم فيديو" - محمد التابعي "مساعد حكم فيديو

محمد الصباحي "حكم ساحة" - أحمد شاهين "مساعد أول" - محمد جاد "مساعد ثان" - عمرو جلال "حكم رابع" - عمرو الشناوي "حكم فيديو" - محمود وفا "مساعد حكم فيديو

محمود ناجي "حكم ساحة" - أحمد صلاح "مساعد أول" - إكرامي سالم "مساعد ثان" - محمد العتباني "حكم رابع" - جهاد جريشة "حكم فيديو" - عمرو رمضان "مساعد حكم فيديو

".بيراميدز وطلائع الجيش".الإنتاج الحربي وأسوان".المقاولون العرب والمصري".