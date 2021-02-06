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الصباحي حكما لمباراة الإنتاح وأسوان والسيد لبيراميدز والطلائع

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات السبت بالجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز على النحو التالي:-

البنك الأهلي والجونة
وليدعبد الرازق "حكم ساحة" - محمود كثير "مساعد أول" - محمد حسين "مساعد ثان" - أشرف مسعد "حكم رابع" - محمود ناصف "حكم فيديو" - أحمد عبد الله "مساعد حكم فيديو".بيراميدز وطلائع الجيش
عبد العزيز السيد "حكم ساحة" - شريف عبدالله "مساعد أول" - أحمد لطفي "مساعد ثان" - هيثم الشريف "حكم رابع" - وائل فرحان "حكم فيديو" - محمد التابعي "مساعد حكم فيديو".الإنتاج الحربي وأسوان
محمد الصباحي "حكم ساحة" - أحمد شاهين "مساعد أول" - محمد جاد "مساعد ثان" - عمرو جلال "حكم رابع" - عمرو الشناوي "حكم فيديو" - محمود وفا "مساعد حكم فيديو".المقاولون العرب والمصري
محمود ناجي "حكم ساحة" - أحمد صلاح "مساعد أول" - إكرامي سالم "مساعد ثان" - محمد العتباني "حكم رابع" - جهاد جريشة "حكم فيديو" - عمرو رمضان "مساعد حكم فيديو".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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