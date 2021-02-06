شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 5 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 / 2 / 2021 فى مقدمتها ، اتحاد الكرة: توكيل اشيمبونج مع وكيله المصرى سارى وليس منتهى الصلاحية

اتحاد الكرة: توكيل اشيمبونج مع وكيله المصرى سارى وليس منتهى الصلاحية

أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن توكيل بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق مع وكيله المصرى سارى وليس منتهى الصلاحية كما يتردد، وأوضح مسئولو الجبلاية أن الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين تأكد من ذلك بعدما استفسر عن هذا الأمر من اتحاد الكرة بعد تسوية أزمة المستحقات المتأخرة للاعب.

الأهلى يعلنها فى التدريبات "لا وقت للراحة" استعدادا لبايرن ميونخ.. صور

رفع النادى الأهلى شعار "لا وقت للراحة"، فى تدريبات الفريق اليوم، استعداداً لخوض مباراة النادى الإلمانى بايرن ميونخ، المقرر لها يوم الإثنين المقبل فى نصف نهائي بطولة مونديال الأندية المقامة فى دولة قطر.

موسيماني يفضل اللعب بثلاثي وسط ارتكاز أمام بايرن ميونيخ

يفضل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 في مباراة فريقه المقبلة ضد البايرن ميونيخ الألماني يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021.

وليد سليمان يستكمل البرنامج التأهيلي مع بعثة الأهلي في قطر

إستكمل وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي ‏للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وذلك على هامش مران الفريق ظهر اليوم في ملعب ‏جامعة قطر، وقطع وليد سليمان شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة حيث يبذل ‏الجهاز الطبي جهودا كبيرا معه، وجميع اللاعبين من أجل تجهيزهم للمباريات.‏ وحرص الجهاز الطبي بالنادي على متابعة حالة ‏اللاعب واستكمال البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه؛ من أجل العودة بقوة إلى التدريبات ‏الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.‏

أيمن أشرف: لن نبخل بنقطة عرق أمام بايرن ميونيخ لإسعاد جماهيرنا

أكد أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغبة الفريق في تقديم عرض قوي أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي مونديال الأندية المحدد له الاثنين المقبل ، أضاف مدافع الأهلي: «نعد جماهير الأهلي بتقديم أفضل ما لدينا من أجل إسعادهم، ولن نبخل بنقطة عرق أمام بطل أوروبا».

مدرب الزمالك يفاضل بين مروان والجزيرى لتعويض بن شرقى أمام الاتحاد

يفاضل البرتغالى جايمى باتشيكو المديرالفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بين الثنائى المنضمان حديثًا لصفوف الزمالك التونسى سيف الدين الجزيرى، ومروان حمدى، للاعتماد على أحدهما فى قيادة هجوم الفريق خلال مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها يوم الأحد المقبل.

الزمالك يُعلن جاهزية جاهزية الصفقات الجديدة قبل مواجهة الاتحاد السكندرى

تأكدت جاهزية كلاً من سيف الدين الجزيري، ومروان حمدي المنضمان حديثا لصفوف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وشيكابالا، وحميد أحداد اللذان ظهرا بشكل طيب، بالإضافة إلى جميع اللاعبين قبل المواجهة المنتظرة أمام الاتحاد السكندرى والمقرر لها يوم الأحد.