شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: أتشيمبونج وقع على مخالصة بعد تعرضه للضغوط من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض الإعلامي عمر ربيع ياسين، المخالصة التي حصل عليها الغاني بنيامين أتشيمبونج، لاعب نادي الزمالك السابق، من جانب نادي الزمالك في عام 2018.

وقال عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار» إن الاتفاق كان بين نادي الزمالك واللاعب على توقيع اللاعب على مستند ينص بحصوله على كافة مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك.

كما عرض الإعلامي عمر ربيع ياسين فيديو يوجه خلاله أتشيمبونج رسالة شكر إلى مسئولي الزمالك ويؤكد حصوله على مستحقاته المالية من جانب نادي الزمالك.

وتابع: «تفاجئنا بأن أتشيمبونج قد تقدم بشكوى ضد نادي الزمالك رغم تصوير اللاعب فيديو وتوقيعه على مستند يدل على حصوله على مستحقاته».

من جانبه، رد الهولندي روي، محامي الغاني بنيامين أتشيمبونج، على أسباب تقدم اللاعب بشكوى ضد الزمالك رغم ما تم نشره بشأن حصول اللاعب على مستحقاته.

وقال محامي أتشيمبونج: «المحكمة في سويسرا لم تعتمد الأوراق والفيديو الذي قام اللاعب بالتوقيع عليها وتصويرها بسبب أن المحكمة أقرت أن اللاعب صور ذلك تحت ضغوطات».