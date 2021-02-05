شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: مصطفى محمد يتفوق على صلاح وميسي ومبابي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن مصطفى محمد، لاعب الزمالك السابق وجالاتا سراي التركي الحالي، يتفوق على كل من محمد صلاح وليونيل ميسي وكيليان مبابي، في ضربات الرأس ولا يقل عن كريستيانو رونالدو.

وهاجمت الإعلامية شيما صابر، الغندور على تصريح سابق قال فيه إن «مصطفى محمد أفضل من كريستيانو رونالدو، ليصحح لها الغندور أنه قال إن مصطفى محمد لا يقل عن كريستيانو رونالدو في ضربات الرأس».

وأوضح نجم الزمالك السابق أن «كرة القدم بها العديد من المهارات، مثل السرعة التحمل والمراوغات والتهديف».

وحول ضربات الرأس قال الغندور إن «مصطفى محمد لا يقل عن كريستيانو رونالدو في ضربات الرأس».

وأضاف أنه يتحدث لأنه صاحب خبرة، مؤكداً أن «مصطفى محمد يتفوق على كل من محمد صلاح- أحسن لاعب في تاريخ مصر- 3000 مرة في ضربات الرأس، ويتفوق على لاعبين عالميين كثيرين مثل ليونيل ميسي- أحسن لاعب في العالم- وكيليان مبابي في ضربات الرأس».

لكنه عاد وأوضح أن «مصطفى محمد لا يقارن برونالدو» لكنه لا يقل عنه في مهارة ضربات الرأس، مشيراً إلى قدرات المهاجم في بطولة أفريقيا تحت الـ23 سنة، والتى أحرز فيها أهداف بضربات رأس «خيالية» على حد وصفه.

وفي سياق الحديث، أكد الغندور أن «صلاح أحسن لاعب في تاريخ الكرة المصرية ويتفوق على أسطورة النادي الأهلي محمود الخطيب».